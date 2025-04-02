ABD'de martta özel sektör istihdamı yükseldi

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab tarafından hazırlanan mart ayına ait ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında 155 bin kişi arttı.

Piyasa beklentisi ise özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Hizmet sektöründe 132 bin kişilik artış

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin şubat ayı verisi ise 77 binden 84 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 52 bin, orta ölçekli işletmelerde 44 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 59 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 132 bin, üretim sektöründe 23 bin kişilik artış kaydetti.

"Politika belirsizliği ve karamsar tüketicilere rağmen..."

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, martta yıllık ücret yüzde 4,6 arttı. Yıllık ücret artışı şubatta yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, açıklanan verileri değerlendirdi.

Richardson, politika belirsizliği ve karamsar tüketicilere rağmen mart ayı verisinin tüm sektörler için olmasa da ekonomi ve her ölçekteki işverenler açısından olumlu olduğunu belirtti.