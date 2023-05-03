ABD'de özel sektör istihdamı Nisan'da beklentileri aştı

ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Nisan'da 296 bin artışla beklentileri aştı. Reuters anketine katılan ekonomistler ABD'de özel sektör istihdamının Nisan'da 148 bin artacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de bazı ekonomik göstergeler durgunluğa işaret ederken, özel sektör istihdamı tarafından gelen sinyaller istihdam piyasasının gevşemediğini gösterdi.

9 ayın en yüksek artışı oldu

ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Nisan ayında 296 bin artış kaydetti. 145 bin olarak açıklanan Mart verisi de 142 bine revize edildi. Nisan ayında kaydedilen 296 binlik istihdam artışı son 9 ayın en yüksek artışı oldu.

Verilerin detaylarına bakıldığında eğlence ve konaklama, eğitim ve sağlık hizmetleri ile inşaatta işe alımların bu dönemde arttığı izlendi. İmalat ve finansal hizmetler tarafında ise işten çıkarmaların yaşandığı görüldü.