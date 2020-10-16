ABD'de perakende satışlar eylülde beklenti üzerinde arttı

16 Ekim 2020

ABD'de ekonomik aktivite hususunda ipuçları veren büyük mağazalarda perakende satışlar eylülde, ağustos ayındaki yüzde 0,6'lık artış sonrasında, yüzde 1,9 arttı ve 549,3 milyar dolara ulaştı. Beklentiler perakende satışlarda yüzde 0,7'lik bir artış olması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, açıkladığı eylül ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 549,3 milyar dolar oldu.

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak temmuz ve ağustos aylarında artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Aynı ayda perakende satışlar, yıllık bazda da yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde son 4 ayın en büyük artışını kaydeden perakende satışlar, ağustosta ise yüzde 0,6 yükseliş göstermişti.

Perakende satışlarda eylül ayında görülen yükselişte, giyim, spor ve hobi ürünleri ile motorlu taşıt mağazalarındaki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar yüzde 11, spor ve hobi sektöründeki satışlar yüzde 5,7 ve motorlu taşır sektöründeki satışlar yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: AA