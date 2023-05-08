ABD'de tarım dışı istihdam tahminlerden fazla arttı

ABD'de nisan ayında ta­rım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay 236 bin ola­rak açıklanan veri 165 bin se­viyesine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomist­ler tarım dışı istihdamın Nisan ayında 180 bin seviyesine yük­selmesini bekliyorlardı. İş gü­cüne katılım Nisan ayında yüz­de 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.

ABD Çalışma Ba­kanlığı Nisan ayı işsizlik oranı­nın yüzde 3.4 seviyesine gerile­diğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı. ABD'de ortalama saatlik ücretler Nisan ayında yüzde 0.5 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi. Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.3 seviyesinden yüzde 4.4 se­viyesine yükseldi.

ABD borsası vadeli endeks­leri, Nisan ayı tarım dışı istih­dam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla ka­zanımlarının bir kısmını geri verirken, ücretlerin yükselme­si yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerini düşürmesine se­bep oldu.