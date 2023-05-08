ABD'de tarım dışı istihdam tahminlerden fazla arttı
ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay 236 bin olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Nisan ayında 180 bin seviyesine yükselmesini bekliyorlardı.
ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay 236 bin olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Nisan ayında 180 bin seviyesine yükselmesini bekliyorlardı. İş gücüne katılım Nisan ayında yüzde 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
ABD Çalışma Bakanlığı Nisan ayı işsizlik oranının yüzde 3.4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı. ABD'de ortalama saatlik ücretler Nisan ayında yüzde 0.5 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi. Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.3 seviyesinden yüzde 4.4 seviyesine yükseldi.
ABD borsası vadeli endeksleri, Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla kazanımlarının bir kısmını geri verirken, ücretlerin yükselmesi yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerini düşürmesine sebep oldu.