ABD'de toptan eşya stokları ve satışları ağustosta arttı

09 Ekim 2020

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ağustos ayı verilerine göre, toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 635,5 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Toptan eşya stokları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,2 azaldı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 486,6 milyar dolara yükseldi, ancak yıllık bazda yüzde 2,3 azaldı.