ABD'den 73 yılın en sert daralması

30 Eylül 2020

ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,4 düşerek, yüzde 31,7'lik beklenti altında kaldı. Bu düşüş hükümetin 1947'de verileri izlemeye başlamasından bu yana GSYH'deki en büyük düşüş.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre daralması beklenti olan yüzde 2'nin üzerinde, yüzde 2,1 oldu. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ilk çeyrekte yüzde 2,3 düşmüştü.

Ülke ekonomisinde görülen daralmanın sebebi olarak, ikinci çeyrekte başlayan COVID-19 salgını krizinin ekonomik faaliyetlerde azalmaya sebep olması ve okullar ile işletmelerin faaliyete uzaktan devam etmesi gösterildi.

Diğer yandan ülkenin kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte, ilk çeyrekte görülen yüzde 13'lük artış sonrasında yüzde 1,6 azaldı. Gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları ise, ilk çeyrekteki yüzde 1,6'lık artış sonrasında, yüzde 0,8 azaldı.