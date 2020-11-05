AB'de perakende satışlar eylülde düştü

05 Kasım 2020

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayınladığı AB ve Euro Bölgesi eylül ayı perakende satış verilerine göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde aylık yüzde 2 azalırken, yıllık yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, eylülde aylık yüzde 1,7 düşerken, yıllık yüzde 2,1 arttı.

AB ülkeleri arasında perakende satışlarını bir önceki aya göre en çok artıran ülkeler, yüzde 2,8 ile Bulgaristan, yüzde 1,9 ile Portekiz ve yüzde 1,7 ile Romanya olurken, en sert düşüşler yüzde 7,4 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Fransa ve yüzde 2,2 ile Almanya'da görüldü.