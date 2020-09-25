ABD'nin dayanıklı mal siparişleri arttı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak, 1,2'lik artış olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerine göre, dayanıklı mal siparişleri aylık yüzde 0,4 arttı.
ABD'nin taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,4 artarken, savunma dışı siparişlerde görülen artış yüzde 0,7 oldu.
Taşımacılık ekipmanı siparişleri ise yüzde 1,7 düşüşle 1,4 milyar dolar azaldı ve 81,6 milyar dolara geriledi.
Üretilen dayanıklı mal teslimatları son üç ayda da düşerken, ağustos ayında düşüş yüzde 0,3 düzeyinde oldu.