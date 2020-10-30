ABD'nin kişisel harcamaları eylülde yüzde 1,4 arttı
ABD'de kişisel harcamaları eylül ayında aylık yüzde 1,4 yükseldi ve yüzde 1 artış beklentisini aştı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı eylül ayı verilerine göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık yüzde 1,4 artarken, kişisel gelirler yüzde 0,9 artarak yüzde 0,4'lük artış beklentisinin üzerinde geldi.
Ülkenin kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın bülteninde, kişisel gelirlerde eylül ayında görülen artışın sebebi olarak mal sahiplerinin gelir artışları, işgücü ödemeleri ve kira gelirlerindeki artış gösterildi.