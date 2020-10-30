ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

ABD'nin kişisel harcamaları eylülde yüzde 1,4 arttı

ABD'de kişisel harcamaları eylül ayında aylık yüzde 1,4 yükseldi ve yüzde 1 artış beklentisini aştı.

ABD'nin kişisel harcamaları eylülde yüzde 1,4 arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı eylül ayı verilerine göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık yüzde 1,4 artarken, kişisel gelirler yüzde 0,9 artarak yüzde 0,4'lük artış beklentisinin üzerinde geldi.

Ülkenin kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bülteninde, kişisel gelirlerde eylül ayında görülen artışın sebebi olarak mal sahiplerinin gelir artışları, işgücü ödemeleri ve kira gelirlerindeki artış gösterildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap