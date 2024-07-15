Ağır ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 11 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan rapora göre, aynı dönemde çekici satışları yüzde 28 oranında azalarak 9.672 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 32 oranında artarak 7.441 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 15 oranında azalarak 2.520 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında azaldı ve 3.579 oldu.

Haziran ayında ağır ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı

2024 yılı Haziran ayı ağır ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 27 azalarak 2.672 adet oldu.

Haziran ayında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35 azalarak 1.427 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 9 oranında azalarak 888 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 24 oranında azalarak 357 adet olarak belirlendi.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre yüzde 5 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %3 oranında, kamyon satışları da yüzde 7 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 56 oranında azalarak 514 adet olarak gerçekleşti.