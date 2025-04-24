Allianz Trade: Ticaret savaşları 2025 büyümesini baskılıyor

Allianz Trade’in 2025 ilk çeyrek raporuna göre, küresel belirsizlik seviyesi pandemiden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD'nin tarifeleriyle tetiklenen ticaret savaşları, büyüme ve yatırım beklentilerini aşağı çekiyor.

Rapora göre, 2025 yılında küresel GSYH büyümesi yüzde 2,3'e gerileyerek pandemiden bu yana en düşük seviyeye inecek. Avrupa’da büyüme yüzde 0,8’e kadar düşecek. Tüketici güveninin zayıflaması, ihtiyati tasarrufların artması ve küresel talepteki yavaşlama büyümeyi olumsuz etkileyen başlıca faktörler olarak gösteriliyor.

Gelişmekte olan ülkeler pozisyon alıyor

Allianz Trade ekonomistleri, gelişmekte olan ülkelerin artan tarife baskılarına karşı ithalatı çeşitlendirme ve ticaret anlaşmaları yapma gibi stratejilere yöneldiğini belirtiyor. İsrail, Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi ülkeler ABD ile ilişkilerini dengelemeye çalışırken, ABD’ye ihracat bağımlılığı yüksek olan ülkelerin müzakerelerde daha fazla taviz vermesi bekleniyor.

Öte yandan Çin’in, ABD’den ithalata yüzde 84’e varan gümrük vergisi uygulayacağını duyurması, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da artırmış durumda.

Sermaye harcamaları ve yatırımlar baskı altında

Raporda, şirketlerin artan belirsizlik ortamında ithalatı öne çektiği, stok tuttuğu ve tedarik zincirlerini yeniden kurguladığı belirtiliyor. Ancak özellikle ABD dışında sermaye yatırımlarının azaldığına dikkat çekiliyor. ABD’de ise şirketlerin yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım planladığı ifade ediliyor.

Buna karşılık, gümrük tarifelerinden kaçınmak için üretimin Çin'den Güneydoğu Asya, Meksika ve ABD’ye kaydırılması da olası senaryolar arasında gösteriliyor.

Küresel iflaslar artacak

2025 yılında küresel ölçekte iflasların yüzde 7 oranında artması bekleniyor. Allianz Trade’e göre bu oran ABD’de yüzde 16, Batı Avrupa’da ise yüzde 5 seviyesinde gerçekleşecek.