Allianz Trade: Türkiye 2026’da yüzde 3,5 büyüyebilir

Allianz Trade, 2025 yılının son Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

“Küresel Ekonomi Büyümeye Devam Ediyor” başlıklı raporda, küresel büyümenin 2025 yılında yüzde 3 seviyesinde güçlü seyrini koruduğu belirtildi. Küresel ekonominin 2026’da yüzde 2,9, 2027’de ise yüzde 2,8 oranında büyümesi öngörülüyor.

Rapora göre, ABD ve Çin’de 2025’te yakalanan güçlü büyüme ivmesinin 2026’da da etkisini sürdürmesi bekleniyor. ABD ekonomisinde büyümenin iki farklı hızda ilerlediğine dikkat çekilirken, ticaret savaşlarının büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin azaldığı ifade ediliyor.

Allianz Trade ekonomistleri, ticaret savaşlarının ABD büyümesine etkisinin 2025’te -0,6 puan ile önceki tahminlerden daha sınırlı kalacağını öngörüyor. Tüketim harcamalarının beklenenden daha dirençli olması, kredi koşullarındaki destek ve yapay zekânın olumlu katkısıyla 2026 yılı ABD büyüme tahmini yüzde 2,5’e yukarı yönlü revize edildi.

Türkiye’de iç talep canlılığını koruyor

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,4, 2026’da yüzde 3,5 ve 2027’de yüzde 3,8 oranında büyümesinin beklendiği kaydedildi. Bu görünüm, iç talep ve ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ederken, Türkiye’nin büyüme performansının potansiyeline yakın seyrettiği vurgulandı.

Türkiye’de enflasyonun 2025’te yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi, ardından 2026’da yüzde 25,1 ve 2027’de yüzde 15,7 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Gelişmekte ulan piyasalar daha dirençli

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin küresel gelişmeleri yalnızca izlemekle kalmadığı, genel olarak gelişmiş ekonomilere kıyasla daha olumlu bir döngüden yararlanmaya devam ettiği belirtildi. Sağlam dış pozisyonların korunduğu vurgulanırken, ABD dolarındaki değer kaybı ve Fed’in gevşeme döngüsünün, birçok gelişmekte olan ülke merkez bankasına 2025’te beklenenden daha fazla faiz indirimi alanı sağladığı ifade edildi.

Buna karşın, Hindistan, Endonezya, Romanya, Rusya ve Tayvan gibi bazı ülkelerde büyümenin ivme kaybedebileceğine dikkat çekildi. Arjantin, Şili, Kolombiya, Endonezya, Filipinler, Romanya ve Türkiye’de cari açıkların genişlemeye devam ettiği; Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerde ise cari fazlaların açığa dönüştüğü vurgulandı.

Çin beklentilerin üzerinde büyüyor

Ekonomistler, Çin’de büyümenin beklenenden güçlü dış talep ve zayıf ithalat sayesinde tahminleri aştığını belirtti. ABD’den gelen ön alımlar, gümrük vergilerini aşmaya yönelik stratejik rota değişiklikleri, küresel pazarlarda artan pay, zayıf para birimi ve rekabetçi fiyatların bu performansı desteklediği ifade edildi.

Euro Bölgesi’nde ılımlı seyir

Rapora göre Euro Bölgesi’nde yapısal zorluklara rağmen ılımlı büyüme sürüyor. GSYİH büyümesinin 2025’te yüzde 0,9, 2026’da yüzde 1,2 ve 2027’de yüzde 1,3 olması bekleniyor. Almanya’da büyümenin 2026’da yüzde 0,9’a ulaşacağı, Fransa’da ise siyasi belirsizliklere rağmen yatırım döngüsündeki toparlanmayla GSYİH’nin yüzde 1,1 artacağı öngörülüyor.

Riskler yakından izleniyor

Raporda, aşağı yönlü risklere karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Kurumsal riskler arasında merkez bankası bağımsızlığı, korumacılık ve seçim sonuçlarına bağlı politika değişiklikleri öne çıktı. Jeopolitik riskler ve ulusal güvenlik önceliklerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtilirken, 2026 boyunca artması beklenen finansal riskler arasında yapay zekâ kaynaklı hisse senedi düzeltmesi olasılığı, dolarizasyon baskıları, özel kredi piyasalarında türbülans ve kamu borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler sıralandı.