Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, ihracatta büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Kovid-19 salgını sonrası daha iyi işleyen tedarik zincirlerine rağmen Almanya'nın ihracatına ilişkin 2023 yılı reel büyüme tahminini yüzde 2,5’ten 1’e indirdi.

DIHK, yurt dışında faaliyetler yürüten 5 bin 100 Alman şirketiyle küresel iş görünümüne ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Şirketlerin yüzde 27’sinde düşüş olmasını öngörülüyor

Buna göre, yurt dışına satış yapan Alman şirketlerinin yüzde 28’i gelecek 12 ayda ihracat pazarlarında ekonomik faaliyetlerde büyüme bekliyor. Ankete katılan Alman şirketlerin yüzde 27’si ise işlerinde düşüş olmasını öngörüyor.

DIHK, Almanya’da ihracatın bu yıl yüksek enflasyon, faizlerde artan oranlar ve küresel ticarette artan korumacılığın ardından yüzde 1 büyümesini bekliyor. Kasım 2022’de bu yıl ihracatta yüzde 2,5 artış bekleniyordu.

Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 40'ı, ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması sonucunda ekonomik faaliyetlerde önümüzdeki 12 ayda güçlü bir yükseliş olacağını, yüzde 19'u ise Çin ekonomisinin zayıflayacağını tahmin ediyor.

DIHK’ın anketine göre, ABD'deki Alman şirketleri "Enflasyonu Düşürme Yasası" ile bu yıl yatırımların büyümesini beklerken, buna karşılık Avrupa'da karamsarlık hakim.

Tedarik zincirleri istikrar kazanırken, Alman şirketlerin yalnızca yüzde 24'ü tedarik zincirindeki aksamaları işleri için bir risk olarak görüyor.

Şirketlerin yüzde 40'ı kalifiye işçi bulamamaktan endişe duyarken, yüzde 34'ü de artan iş gücü maliyetlerini risk olarak görüyor.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki ankete kıyasla yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketleri arasında iyimserlerin oranının yüzde 11 arttığını ve kötümserlerin oranının ise yüzde 20 azaldığını belirtti.

Alman hükümeti ekonomide yüzde 0,2 büyüme bekliyor

Treier, üç yıllık küresel krizin ardından güçlü bir yükseliş beklenmesi gerektiğini, ancak ihracatta gerçek bir ivmenin görünürde olmadığını vurgulayarak, “Genel olarak beklentiler çok düşük" ifadesini kullandı.

Bu arada, Alman ekonomisi, ilk çeyrekte teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme gösteremedi.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.