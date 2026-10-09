Almanya büyüme tahminini ikiye katladı: İhracatta toparlanma bekleniyor

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Almanya hükümeti, ekonominin beklenenden daha dirençli performans göstermesi üzerine büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin 8 Ekim'de açıkladığı sonbahar tahminlerine göre ülke ekonomisinin 2026 yılında yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor. Nisan ayında yüzde 0,5 olarak açıklanan tahmin böylece 0,8 puan artırıldı.

Almanya'nın 2027 büyüme beklentisi yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltilirken 2028 için yüzde 0,6 büyüme öngörüldü. Yeni tahminlerde ihracatın toparlanması ile savunma ve altyapı yatırımlarına yönelik kamu harcamaları belirleyici oldu.

Bununla birlikte hükümet, ekonomik toparlanmanın kalıcı hale gelmesi için özel sektör yatırımlarının güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri ise büyümenin önündeki başlıca engeller arasında gösterildi.

İhracatta yüzde 3,7 büyüme bekleniyor

Almanya ekonomisindeki toparlanmanın en önemli kaynağı dış ticaret oldu. Hükümet, 2026 yılında mal ve hizmet ihracatının yüzde 3,7 artacağını tahmin ediyor.

İhracat artışının 2027'de yüzde 2,1'e, 2028'de ise yüzde 1,1'e gerilemesi bekleniyor. Bu görünüm, dış talebin ekonomiye sağladığı desteğin gelecek yıllarda yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

Ekonomi Bakanlığına göre Alman ekonomisi, Orta Doğu'daki çatışmaların ve artan enerji fiyatlarının yarattığı baskıya rağmen yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdi.

Özellikle ikinci çeyrekte küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle enerji yoğun sanayi ürünlerine yönelik stok talebi arttı. Bu durum, Almanya'da üretilen bazı malların ihracatını destekledi.

Almanya'nın ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyümesi, ekonominin enerji maliyetlerindeki yükselişe karşı beklenenden daha dirençli kaldığını ortaya koydu.

Ancak hükümet, ihracattaki toparlanmanın bir bölümünün olağanüstü stok talebinden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu nedenle dış ticaretteki güçlü performansın aynı hızla sürmesi garanti görülmüyor.

Kamu yatırımları ekonomiyi destekliyor

Alman hükümeti, savunma ve altyapı harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamasını bekliyor.

Özel fonlar aracılığıyla finanse edilen kamu yatırımları, ulaştırma altyapısının yenilenmesi, savunma kapasitesinin artırılması ve kamu hizmetlerine yönelik harcamalarda kullanılacak.

Bu yatırımların yalnızca kamu tüketimini değil, inşaat, makine, mühendislik ve sanayi üretimini de desteklemesi öngörülüyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, açıklanan tahminlerin Alman ekonomisinin yeniden büyüme yoluna girdiğini gösterdiğini belirtti. Ancak Reiche, mevcut toparlanmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve kalıcı büyüme için yapısal reformların önem taşıdığını vurguladı.

Hükümetin yeni ekonomik tahminleri, vergi gelirlerinin hesaplanmasında ve kamu bütçelerinin hazırlanmasında da kullanılacak.

Böylece büyüme beklentisindeki artış yalnızca şirketlerin ve yatırımcıların görünümünü değil, gelecek yılların bütçe ve borçlanma planlarını da etkileyecek.

Enflasyon 2027'de yüzde 3'e çıkabilir

Büyüme tahminlerindeki iyileşmeye rağmen Alman ekonomisi açısından en önemli risklerden biri yüksek enerji fiyatları olmayı sürdürüyor.

Hükümet, tüketici enflasyonunun 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3 olacağını tahmin ediyor. Enflasyonun 2028'de yüzde 2,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Artan enerji maliyetleri, özellikle hanehalkının satın alma gücü ve şirketlerin üretim giderleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Ücretlerdeki reel artışa rağmen tüketici harcamalarının başlangıçta sınırlı kalacağı, özel sektör yatırımlarının ise ancak gelecek yıl kademeli olarak toparlanacağı öngörülüyor.

Yatırım iştahını sınırlayan unsurlar arasında düşük kapasite kullanımı, malzeme ve finansman maliyetlerindeki artış ile devam eden jeopolitik belirsizlikler bulunuyor.

Alman hükümetine göre Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların seyri, önümüzdeki dönemde ekonomik görünümü belirleyen temel faktörlerden biri olacak.

Enerji fiyatlarının gerilemesi toparlanmayı hızlandırabilecek. Buna karşılık petrol, doğalgaz ve diğer emtia fiyatlarının yüksek kalması hem işletmeler hem de tüketiciler üzerindeki baskıyı artırabilecek.

Türkiye'nin ihracatı için ne anlama geliyor?

Almanya'nın büyüme tahminlerini yükseltmesi, Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortaklarından birindeki ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ediyor.

Özellikle otomotiv ve yan sanayi, makine, elektrikli ekipman, tekstil ve hazır giyim sektörleri açısından Alman ekonomisindeki talep gelişmeleri önem taşıyor.

Almanya'da sanayi üretiminin ve yatırımların hızlanması, Türk tedarikçiler için yeni sipariş olanakları yaratabilir. Savunma ve altyapı harcamalarının artması da ilgili sanayi kollarında dolaylı talep oluşturabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor: Alman hükümetinin büyüme tahminini yükseltmesinde, ülkenin kendi ihracat performansı önemli rol oynuyor.

Dolayısıyla Almanya'nın daha hızlı büyümesi, Türkiye'den yaptığı ithalatın aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor.

Türk ihracatçıların görünümü açısından Alman tüketicilerin harcamaları, şirketlerin özel yatırımları ve ara malı ithalatındaki gelişmeler daha belirleyici olacak.

Hükümetin özel tüketim ve yatırımlarda kademeli toparlanma öngörmesi, Türkiye açısından olumlu beklentilerin henüz temkinli değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde Alman sanayisinin siparişleri, üretim verileri ve ithalat talebi, büyüme tahminindeki iyileşmenin Türkiye'nin ihracatına ne ölçüde yansıyacağını gösterecek.