Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

30 Ekim 2020

Almanya Federal İstatistik Bürosu (Destatis) verilerine göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 artarak, 7,3'lük büyüme beklentisinin üzerinde yükseldi.

Almanya'nın GSYH'sı aynı dönemde bir öncek yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 daralarak, beklenti olan yüzde 5,3'lük daralmadan daha iyi bir performans gösterdi.

Almaya ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,8 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 daralmıştı.

Ülkenin ekonomik büyümesini değerlendiren Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, ekonominin beklenenden çok daha iyi bir seyirde olduğunu söyledi ve ekledi, "Salgın döneminde hayatlarıomızı ve ekonomiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.