Almanya imalat PMI 56,4 puana geriledi
Almanya'da imalat PMI eylülde 56,4 puana geriledi.
IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki 56,6 puandan, 56,4 puana geriledi. Beklenti endeksin 56,6 puanda sabit kalmasıydı.
Endeks, Almanya ekonomisinin COVID-19 krizinden toparlanmaya devam ettiğini, çıktılarda ve yeni siparişlerde iyileşmeler görülürken, istihdamda görülen azalışın hafiflediğini gösterirken, tüketici, ara ve yatırım gruplarında da iyileşmeler görüldü.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, "Fabrikalarda görülen istihdam kayıplarında en kötü dönemin, en azından şimdilik, geride kaldı ve COVId-19 salgını öncesi dönemi düzeyine döndü. diğer yandan imalatçıların iyimserlik düzeyleri yükselerek, istihdam düzeyi korundu" dedi.