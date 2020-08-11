Almanya'da ekonomik hissiyat yükseldi
Almanya'nın ekonomik hissiyatı ağustosta 12.2 puan artışla 71,5 puana yükseldi.
Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) verilerine göre Almanaya'nın ekonomik hissiyatı ağustos ayında, 58 puan olan beklentinin üzerine çıkarak, 12,2 puan artışla 71,5 puana yükseldi. Ülkenin ekonomik hissiyatı temmuz ayında 59,3 puandaydı.
ZEW Başkanı Achim Wambach, "Sektörlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, özellikle yerel sektörlerde olmak üzree, genel bir toparlanma bekleniyor. Bunun yanında bankacılık sektöründen gelen zayıf kazanç raporları endişelerin devam etmesinde etkili oldu." dedi.
Euro Bölgesinde ekonomik hissiyat 4,4 puan artışla 64 puana yükselerek beklentinin hafifi üstünde gerçekleşti.