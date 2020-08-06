Almanya'da fabrika siparişleri haziranda yüzde 29,74 arttı
Almanya'da fabrika siparişleri haziran ayında aylık yüzde 27,9 arttı.
Almanya'da fabrika siparişleri haziran ayında, beklenti olan yüzde 10,1'lik artışın çok üstünde, aylık yüzde 27,9 arttı. Fabrika siparişleri mayıs ayında aylık yüzde 10,4 artmıştı.
Ülkenin fabrika siparişlerindeki yıllık değişim ise yüzde 11,9 düşüş oldu. Mayıs ayında yüzde 29,3 düşen siparişler için beklenti yıllık yüzde 34 düşüş yönündeydi.
Almanya'ya ülke dışından gelen siparişler haziranda yüzde 22 ve Euro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 22,3 arttı.
Bir önceki aya göre hesaplandığında Almanya'nın fabrika siparişlerinde ana mallar yüzde 45,7, ara mallar yüzde 10,6 ve tüketim mallarında yüzde 1,1 artış görüldü.