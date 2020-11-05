Almanya'da fabrika siparişleri hız kesmedi

05 Kasım 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı eylül ayı fabrika siparişleri verilerine göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde eylülde yaşanan yüzde 0,5 artış, art arda 5. aylık artış olarak dikkati çekti.

Ağustos ayında söz konusu siparişler revize edilerek yüzde 4,9 yükselmişti.

Almanya'da eylülde yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,3 artarken, yabancı siparişler 0,8 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 2,7 arttı.

Ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 4,2 artış kaydederken, sermaye malı siparişleri yüzde 2 düştü.

Alman ekonomisi, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 büyümüştü.

Kaynak: AA