Almanya'da hizmet PMI hafif yükseldi
Almanya'nın hizmet sektörünün faaliyetleri ekim ayında azaldı ve hizmet PMI 49,5 olarak açıklandı.
Almanya'da hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), eylül ayındaki 48,9 puandan, 49,5 puana yükselmesine rağmen, sektördeki olumsuz hava devam etti.
IHS Markit raporuna göre, iş faaliyetleri dört aydan sonra gerilerken, alınan yeni COVID-19 önlemleri talep üzerinde olumsuz etkiledi. Bununla birlikte istihdam, COVID-19 krizinin etkilerine rağmen hafif yükseldi.
Almanya'nın bileşik PMI'ı, imalatta görülen artış etkisiyle, eylül ayındaki 54,5 puandan, 55 puana yükseldi.
IHS Markit Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Pek çok işletme COVID-19 vakalarında görülen artış sebebiyle kasım ayında yeniden kapatılacak, bu da ekonomik faaliyetlerde çift dip olma ihtimalini artırıyor" dedi.