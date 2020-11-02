Almanya'da imalat PMI 31 ayın zirvesinde

02 Kasım 2020

Almanya satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında, eylül ayında görülen 56,4 düzeyinden 1,8 puan artışla 58,2 puana yükselerek 2018 yılının mart ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Endeksin yeni siparişler kalemi, iç ve dış pazarlardan gelen güçlü talep ve Çin başta olmak üzere Asya'da artan satışların ihracat siparişlerini 2017 yılının aralık ayından bu yana en yüksek düzeye yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

IHS Markit Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Almanya'da imalat ekim ayında güçlü bir geri dönüş gösterdi. Yeni siparişlerin tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşması oldukça önemli" dedi.