Almanya'da iş dünyası güven endeksi Ekim ayında 92.7 seviyesine geriledi
Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi Ekim ayında şirketlerin artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle daha karamsar bir pozisyon almasıyla geriledi.
Bugün açıklanan Ifo iş dünyası güven endeksi veriler, endeksin geçtiğimiz ay 93.2 seviyesinden Ekim'de 92.7 seviyesine gerilediğini gösterdi. Bu ayki düşüşe kadar veri 5 ay üstüste yükselmişti.
Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada "Şirketler gelecek aylara nispeten daha karamsar bakıyorlar. Vaka sayıları arttıkça Almanya'da iş dünyası giderek telaşlanmaya başlıyor" dedi.
Kaynak: Reuters