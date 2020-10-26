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Almanya'da iş dünyası güven endeksi Ekim ayında 92.7 seviyesine geriledi

Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi Ekim ayında şirketlerin artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle daha karamsar bir pozisyon almasıyla geriledi.

Almanya'da iş dünyası güven endeksi Ekim ayında 92.7 seviyesine geriledi
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Bugün açıklanan Ifo iş dünyası güven endeksi veriler, endeksin geçtiğimiz ay 93.2 seviyesinden Ekim'de 92.7 seviyesine gerilediğini gösterdi. Bu ayki düşüşe kadar veri 5 ay üstüste yükselmişti.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada "Şirketler gelecek aylara nispeten daha karamsar bakıyorlar. Vaka sayıları arttıkça Almanya'da iş dünyası giderek telaşlanmaya başlıyor" dedi.

Kaynak: Reuters

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