Almanya'da işsizlik beklentilerin aksine geriledi

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Almanya işsizlik verisi, haziranda beklentilerin aksine sınırlı düşüş gösterdi ve iş gücü piyasasında zayıf dengelenmenin sürdüğünü ortaya koydu. Federal İstihdam Ajansı, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısının haziranda 1 bin kişi azaldığını açıkladı. Reuters anketine katılan ekonomistler, 7 bin kişilik artış bekliyordu. ([Reuters][1])

Mayıs ayında işsiz sayısı 12 bin kişi düşmüştü. Haziran verisi, düşüşün hız kaybettiğini ancak istihdam piyasasında beklenen bozulmanın gerçekleşmediğini gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesinde kaldı ve piyasa beklentisiyle uyumlu seyretti. ([Reuters][1])

Almanya işsizlik verisi sınırlı düşüş gösterdi

Almanya işsizlik verisi, manşette pozitif görünse de aylık değişimin çok sınırlı kaldığını gösteriyor. Reuters, mevsimsellikten arındırılmış toplam işsiz sayısının 2 milyon 984 bine gerilediğini ve 3 milyon eşiğinin altında kaldığını aktardı. Federal İstihdam Ajansı ise arındırılmamış işsiz sayısının haziranda 15 bin azalarak 2 milyon 936 bine indiğini bildirdi. ([Reuters][1])

Kurumsal veri setleri oran tarafında farklı ölçüm ayrımları sunuyor. Reuters, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranını yüzde 6,3 olarak verdi. Federal İstihdam Ajansı, arındırılmamış işsizlik oranının aylık bazda 0,1 puan düşerek yüzde 6,2 olduğunu açıkladı. ([Reuters][1])

Haziran sonucu, nisan ayındaki zayıf görünümden sonra mayısta başlayan teknik toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Ancak düşüşün 1 bin kişiyle sınırlı kalması, işverenlerin işe alım kararlarında temkinli kaldığına işaret ediyor. Deutsche Bank ekonomisti Marc Schattenberg, işsiz sayısındaki düşüşün mevsimsel eğilimlerle uyumlu kaldığını ve arındırılmış bazda piyasanın yataya yakın seyrettiğini belirtti. ([Reuters][1])

İşsizlik verisi istihdam talebinde zayıf dengeye işaret etti

Almanya işsizlik verisi, açık iş sayısındaki sınırlı toparlanmaya rağmen istihdam talebinin düşük seviyede kaldığını gösterdi. Federal İstihdam Ajansı, haziranda 648 bin açık iş kaydetti. Açık iş sayısı geçen yılın aynı ayına göre 16 bin arttı. ([Reuters][1])

Federal İstihdam Ajansı, iş gücü talebinin genel olarak düşük seviyede istikrar kazandığını bildirdi. BA-X iş gücü talep endeksi haziranda 103 puanda değişmedi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre 3 puan daha yüksek kaldı. ([Bundesagentur für Arbeit][2])

Andrea Nahles, iş gücü piyasasında belirgin bir değişim görülmediğini söyledi. Federal İstihdam Ajansı Başkanı, işsizliğin yalnızca hafif gerilediğini ve sosyal güvenlik primine tabi istihdamın sınırlı düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti. ([Reuters][1])

Sosyal güvenlikli istihdam düşüş eğilimini korudu

Almanya işsizlik verisi, istihdam piyasasının yalnızca işsiz sayısı üzerinden okunamayacağını gösteriyor. Federal İstihdam Ajansı, Destatis verilerine atıfla mayısta çalışan sayısının yurt içi kavrama göre mevsimsellikten arındırılmış bazda 8 bin kişi azaldığını açıkladı. Toplam çalışan sayısı 45 milyon 830 bin oldu. ([Bundesagentur für Arbeit][2])

Yıllık karşılaştırma, iş gücü piyasasındaki basıncın sürdüğünü gösterdi. Mayıs ayında toplam istihdam, geçen yılın aynı ayına göre 177 bin kişi daha düşük kaldı. Sosyal güvenlik primine tabi istihdam ise marttan nisana 5 bin kişi azaldı. ([Bundesagentur für Arbeit][2])

Federal İstihdam Ajansı, sosyal güvenlikli çalışan sayısını nisanda 34 milyon 840 bin olarak hesapladı. İlgili sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 71 bin daha düşük gerçekleşti. Nisan ayında düşük ücretli istihdamda 7 milyon 550 bin kişi yer aldı ve bu sayı yıllık bazda 49 bin azaldı. ([Bundesagentur für Arbeit][2])

Destatis verisi ILO ölçümünde daha düşük oran gösterdi

Almanya işsizlik verisi, farklı ölçüm yöntemlerinde farklı oranlar üretti. Destatis’in iş gücü anketine dayalı ILO ölçümü, mayıs ayında ayarlanmış işsizlik oranını yüzde 3,8 seviyesinde gösterdi. Aynı haber akışında işsiz sayısının nisana göre 11 bin azalarak 1 milyon 660 bine indiği aktarıldı. ([Statistisches Bundesamt][3])

Destatis’in aynı gün yayımladığı güncel basın özetinde, mayıs ayında iş gücü anketine göre 1 milyon 630 bin kişinin işsiz olduğu bildirildi. Kurum, ayarlanmış işsizlik oranını yüzde 3,8 olarak verdi. Federal İstihdam Ajansı’nın haziran açıklaması ise Destatis’in ILO işsizlik oranını mayıs için yüzde 3,7 olarak kullandı. ([Statistisches Bundesamt][3])

Metodoloji farkı, Almanya işsizlik verisi yorumunda önem taşıyor. Federal İstihdam Ajansı’nın ulusal işsizlik göstergesi kayıtlı işsizliği izliyor. Destatis’in ILO verisi ise iş gücü anketine dayanıyor ve uluslararası karşılaştırma için ayrı bir gösterge sunuyor.

Ekonomistler düşüşü kalıcı toparlanma olarak görmedi

ING ekonomisti Carsten Brzeski, haziran verisini olumlu bir haber olarak değerlendirdi. Ancak Brzeski, son aşağı yönlü eğilimin bitmekten veya tersine dönmekten çok durakladığı izlenimi verdiğini belirtti. ([Reuters][1])

Ekonomistler, şirketlerin istihdam kararlarını gecikmeli aldığına dikkat çekiyor. Jeopolitik şoklar, zayıf sanayi görünümü ve dış talep belirsizliği işveren davranışını etkiliyor. Reuters, İran çatışması gibi gelişmelerin şirketlerin personel kararlarına gecikmeyle yansıyabileceğine ilişkin uyarıların sürdüğünü aktardı. ([Reuters][1])

Almanya ekonomisi, son yıllarda sanayi üretimi, enerji maliyetleri ve dış talep kaynaklı baskı altında kaldı. İş gücü piyasası ise önce bu zayıflamayı gecikmeli yansıttı, ardından istihdam yaratma kapasitesinde ivme kaybı gösterdi. Dolayısıyla haziran verisi, kısa vadeli bir rahatlama sağladı ancak yapısal zayıflık işaretlerini ortadan kaldırmadı.

Almanya işsizlik verisi büyüme beklentileri için temkinli sinyal verdi

Almanya işsizlik verisi, iç talep ve tüketici güveni açısından yakından izlenecek. İşsiz sayısındaki beklenmedik düşüş, hanehalkı gelir beklentileri üzerinde sınırlı destek sağlayabilir. Ancak sosyal güvenlikli istihdamdaki düşüş, tüketim eğiliminde kalıcı iyileşme için henüz güçlü bir zemin oluşmadığını gösteriyor. ([Bundesagentur für Arbeit][2])

İşverenlerin açık pozisyonları 648 bin seviyesinde tutması, piyasanın tamamen donmadığını gösteriyor. Buna karşın talebin düşük seviyede dengelenmesi, yeni istihdam yaratma hızının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. İşsizlik oranının yüzde 6,3 seviyesinde yatay kalması da iş gücü piyasasında güçlü bir toparlanma sinyali vermiyor. ([Reuters][1])

Sonuç olarak Almanya işsizlik verisi, haziranda beklentilerden iyi geldi ancak iş gücü piyasasında güçlü bir dönüş işareti üretmedi. İşsiz sayısındaki 1 bin kişilik arındırılmış düşüş, 7 bin kişilik artış beklentisine karşı pozitif ayrıştı. Piyasa açısından ana izleme başlıkları sosyal güvenlikli istihdam, açık iş sayısı, BA-X endeksi ve sanayi kaynaklı personel kararları olacak.