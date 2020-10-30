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Almanya'da perakende satışlar yıllık yüzde 6,5 arttı

Almanya'da perakende satışlar eylül ayında aylık yüzde 2,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi.

Almanya'da perakende satışlar yıllık yüzde 6,5 arttı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, perakende satışlar eylülde aylık bazda yüzde 2,2 düşerken, bu düşüş beklenti olan yüzde 0,8'lik düşüşün oldukça üzerinde açıklandı. Perakende satışlar ağustos ayında aylık 3,1 yükselmişti.

Perakende satışlardaki yıllık değişim ise beklenti olan yüzde 6,6'lık artışın hafif altında, yüzde 6,5 arttı. Perakende satışlar ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

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