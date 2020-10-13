Almanya'da tüketici fiyatları beklentileri karşıladı
Almanya'da tüketici fiyatları eylülde beklentileri karşılayarak aylı ve yıllık yüzde 0,2 düştü.
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da tüketici fiyat endeksi eylül ayında beklentileri karşılayarak aylık ve yıllık bazda yüzde 0,2 düştü.
Harmonize tüketici fiyat endeksi de aynı ayda beklentileri karşılayarak yüzde 0,4 düştü.
Destatis açıklamasına göre, ülkenin enflasyonu 2020 yılında ikinci kez negatif bölgeye geriledi. Negatif enflasyonun sebebi olarak Almanya hükümetinin 1 Temmuz tarihinde uygulamaya başladığı geçici KDV indirimi etkili oldu.
Diğer yandan mal fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 düştü, hizmetler yüzde 1 yükseldi.