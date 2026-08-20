Almanya’da ÜFE 3 yılın zirvesinde

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Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da üretici fiyatlarından enflasyon açısından yeni bir uyarı geldi. Federal İstatistik Ofisi Destatis’in açıkladığı verilere göre sanayi ürünleri üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentisi artışın yüzde 2,7 seviyesinde kalması yönündeydi. Haziran ayında yıllık yüzde 1,8 olan üretici fiyat artışının yalnızca bir ayda yüzde 3’e hızlanması, maliyet baskısının yeniden güç kazandığını gösterdi.

Aylık bazdaki hareket de dikkat çekti. Üretici fiyatları hazirana göre yüzde 1,1 yükselerek şirketlerin karşı karşıya kaldığı maliyet artışının kısa sürede belirgin biçimde hızlandığına işaret etti.

Nisan 2023’ten bu yana en sert yükseliş

Temmuzdaki yüzde 3’lük yıllık artış, Almanya’da üretici fiyatlarının Nisan 2023’ten bu yana kaydettiği en güçlü yükseliş oldu.

Üretici fiyatları, ürünler toptancı ve perakendecilere ulaşmadan önce fabrika çıkışındaki maliyetleri ölçüyor. Bu nedenle göstergedeki sert hareketler, ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına yansıyabilecek baskılar açısından öncü sinyal olarak takip ediliyor.

Almanya’da tüketici enflasyonu da temmuz ayında hızlanmıştı. Avrupa Birliği ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,8 artarken haziranda bu oran yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Hem tüketici hem de üretici tarafında fiyatların yeniden yukarı yönelmesi, Almanya’da yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon görünümünü daha kritik hale getiriyor.

Ara malı fiyatları yüzde 5,4 arttı

Üretici fiyatlarındaki artışın en büyük kaynağı sanayinin üretim sürecinde kullandığı ara mallar oldu. Ara malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 yükseldi.

Bu kalemdeki artış özellikle imalat sektörü açısından önem taşıyor. Çünkü hammaddeden yarı mamule kadar geniş bir ürün grubundaki maliyet yükselişi, üreticilerin fiyatlarını artırmasına veya kâr marjlarının daralmasına neden olabiliyor.

Alman sanayisi uzun süredir düşük dış talep, yüksek enerji maliyetleri ve zayıf yatırımlarla mücadele ederken yeni maliyet artışı şirketlerin üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

Haziran ayında da ara malı fiyatları yüzde 5,1 yükselmişti. Temmuz verisi, maliyet baskısının bu alanda kalıcı hale gelmeye başladığına işaret etti.

Enerji fiyatlarında yeniden yükseliş

Temmuz verisinin ikinci kritik kalemi enerji oldu. Enerji üretici fiyatları yıllık yüzde 3,8 yükseldi.

Haziran ayında enerji fiyatlarındaki yıllık artış yalnızca yüzde 0,4 seviyesindeydi. Böylece enerji kaynaklı maliyet baskısı bir ay içinde belirgin biçimde güçlendi.

Orta Doğu’daki çatışmaların petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde yarattığı baskı Avrupa ekonomisi için önemli risk olmaya devam ediyor. Enerji ithalatına yüksek bağımlılığı bulunan Almanya, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten doğrudan etkileniyor.

Maliyetleri artıran bir başka unsur ise taşımacılık tarafında ortaya çıktı. Ren Nehri’ndeki son derece düşük su seviyeleri, Almanya’nın en önemli iç su taşımacılığı hattında gemilerin taşıyabileceği yük miktarını azaltırken lojistik maliyetlerini yükseltti.

ECB için eylül baskısı artıyor

Almanya’dan gelen veri, Avrupa Merkez Bankası açısından da kritik bir döneme denk geldi. ECB temmuz toplantısında mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit bırakmış, enerji şokunun enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğini açıklamıştı.

Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Almanya’daki üretici fiyatlarının üç yılı aşkın sürenin en hızlı artışını göstermesi, eylül toplantısında yeni bir faiz artırımı beklentisini destekleyebilir.

Piyasalarda ECB’nin yıl sonuna kadar toplam yaklaşık 45 baz puanlık ilave faiz artışına gidebileceği fiyatlanıyor. Ekonomistler arasında da eylül ayında mevduat faizinin yüzde 2,50’ye çıkarılabileceği beklentisi güçlenmiş durumda.

Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi de bu hafta yüzde 3,275’e kadar çıkarak yaklaşık 15 yılın zirvesini görmüştü. Tahvil piyasasındaki hareket, yatırımcıların hem artan kamu borçlanmasını hem de yeniden güçlenen enflasyon riskini fiyatladığını gösteriyor.

Temmuz üretici fiyat verisi bu nedenle yalnızca Alman sanayisinin maliyet sorununa işaret etmiyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde fabrika çıkış fiyatlarının yeniden hızlanması, ECB’nin enflasyonla mücadelesinin düşünüldüğünden daha uzun sürebileceğine yönelik endişeleri de artırıyor.