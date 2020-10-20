Almanya'da üretici fiyatları eylülde düştü
Almanya'da üretici fiyatları eylül ayında yıllık bazda yüzde 1 düşerken, aylık değişim yüzde 0,4 artış oldu.
Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede üretici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda yüzde 1 düştü.
Üretici fiyatlarında görülen yıllık yüzde 1 düşüşte etkili olan yıllık bazda değişimler enerji fiyatlarında yüzde 3,3, petrol ürünlerinde yüzde 17,9, doğaşgazda yüzde 8,2 olurken, enerji dışı üretici fiyat endeksi 2019 yılı eylül ayı ile kıyaslandığında yüzde 0,2 düştü.
Diğer yandan, üretici fiyatları ara mallarda yüzde 1,3, dayanıklı olmayan tüketici mallarında yüzde 0,1 ve dayanıklı tüketici mallarında yüzde 1,4 düşerken, ana mallarda yüzde 0,9 yükseldi.