Almanya'nın ihracatı nisanda beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'nın ihracatı, martta yüzde 6 düşüşünün ardından nisanda beklentilerin üzerinde arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, nisanda yüzde 2,5'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 1,2 artarak yaklaşık 130,4 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 1,7 azalarak 112 milyar avroya geriledi.

Nisan 2022’ye göre ihracat yüzde 1,5 artarken, ithalat yüzde 10,3 düştü. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 18,4 milyar avro oldu.

Dış ticaret fazlası 3,6 milyar avro

Dış ticaret fazlası Nisan 2022’de 3,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın nisanda ihracatının 71,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 59,1 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Nisanda mart ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 4,5 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 0,4 düştü.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman ihracatının mart ayındaki sert düşüşünün ardından, nisan ayındaki toparlanma iyi bir haber gibi görünebilir, ancak aslında ihracattaki toparlanma gerçek bir rahatlama için çok zayıftı. Ve önümüzdeki aylarda daha güçlü bir toparlanmaya dair çok az işaret var.” dedi.

Geçen yazdan bu yana, Almanya'nın ihracatının son derece dalgalı olduğunu belirten Brzeski, “Ancak ihracatta genel trend yukarı değil aşağı yönlü. İhracat artık eskiden olduğu gibi Alman ekonomisinin güçlü ve esnek olarak büyümede itici gücü değil, daha çok bir engel. Tedarik zincirinde sıkıntılar, daha parçalanmış bir küresel ekonomi ve Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı malları giderek daha fazla üretebilmesi, Alman ihracatını baskılayan faktörler arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- Ekonomi teknik resesyona girdi

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 3 Mayıs'ta Kovid-19 salgını sonrası daha iyi işleyen tedarik zincirlerine rağmen Almanya'nın ihracatına ilişkin 2023 yılı reel büyüme tahminini yüzde 2,5’ten 1’e indirdi.

DIHK, buna neden olarak, yüksek enflasyonu, artan faiz oranlarını ve küresel ticarette artan korumacılığı gösterdi.