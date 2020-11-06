Almanya'nın sanayi üretimi eylülde yüzde 1,6 arttı
Almanya'nın sanayi üretimi eylül ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda değişim yüzde 7,3 düşüş oldu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Almanya'nın sanayi üretimi eylül ayında, beklenti olan yüzde 2,7'lik artışın altında kalsa da, yüzde 1,6 arttı. Ülkenin sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 0,5 artmıştı.
Alt kalemler incelendiğinde, Almanya'nın sanayi üretimi enerji sektöründe aylık yüzde 2,5 azalmasına rağmen, enerji ve inşaat hariç sanayi faaliyeti, tüketici malları ve ana mallar sırasıyla yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 2,2 arttı.
Diğer yandan ülkenin otomotiv çıktısı aylık yüzde 10 artışla COVID-19 salgını öncesi çıktıya göre yüzde 15 aşağıda kaldı.