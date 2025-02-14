Altın ve gümüş ithalatı yıla düşüşle başladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ocak ayında altın ithalatı 9 bin 654 kg olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı Ekim ayında görülen 9 bin 651 kg ithalatın ardından en düşük seviyeye gelindi.

Ocak ayında gümüş ithalatı da hem aylık hem de yıllık bazda geriledi. 2024 yılı ocak ayında 41 bin 891 kg, Aralık ayında 58 bin 208 kg olan gümüş ithalatı geçen ay 31 bin 545 kg olarak gerçekleşti.