Altının kilogramı 1 milyon 172 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 158 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 177 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 1 milyon 172 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 370 milyon 770 bin 571,92 lira, işlem miktarı ise 2.899,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 417 milyon 352 bin 523,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.162.000,00

1.890,00

En Düşük

1.158.400,00

1.910,00

En Yüksek

1.177.000,00

1.934,00

Kapanış

1.172.000,00

1.934,00

Ağırlıklı Ortalama

1.173.114,56

1.920,14

Toplam İşlem Hacmi (TL)

3.370.770.571,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

2.899,89

Toplam İşlem Adedi

100