Anadolubank'ın net kârı 5 milyar TL'yi geçti

Anadolubank'ın net kârının 5,3 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı.

Bankanın 2024 yılında aktif büyüklüğü 142,5 milyar TL olurken; vergiler sonrası net karı geçen yıla göre yüzde 81 artışla 5,3 milyar TL’ye çıktı.

Toplam mevduatta yüzde 53 büyüme, dijital şube aktif müşteri sayısında ise 5,7 kat artış sağlandı.

"Reel sektöre sağlanan destek 92,9 milyar TL'yi geçti"

Bankanın 2024 performansını değerlendiriren Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, reel sektöre sağlanan toplam desteğin 92,9 milyar TL'yi aştığını kaydetti:

"Stratejik odak alanlarımızda yaptığımız geliştirmeler ile kaydettiğimiz ilerleme, finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Reel sektörün finansmanında aktif rol üstlenmeye devam ederek, nakit kredilerimizi yüzde 64 artışla 70,6 milyar TL'ye yükselttik. Gayri nakdi kredilerimiz de yüzde 27 büyüyerek 22,4 milyar TL'ye ulaştı. Böylece reel sektöre sağladığımız toplam destek 92,9 milyar TL'yi aştı."

"Dijital şube mevduat hacmimiz 18 kat büyüdü"

Dijital dönüşümde yaptıklatı yatırımların meyvelerini vermeye başladığı ifade eden Suat İnce, bankanın dijital şube mevduat hacminin 18 kat büyüdüğünü de kaydetti:

"Dijital dönüşümde yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Renkli Hesap ürünümüzün üst limitini 5 milyon TL'ye çıkararak müşterilerimize daha geniş yatırım imkanı sunduk.

Bu gelişmemiz müşteri memnuniyeti kapsamında karşılık buldu ve Dijital Şube üzerinden gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme süreçleriyle aktif müşteri sayımız 5,7 kat arttı ve dijital şube mevduat hacmimiz 18 kat büyüdü."