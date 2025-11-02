Antalya ekim endeksleri açıklandı: Domates ve sebzede fiyat düştü meyvede arttı

Antalya Ticaret Borsası ekim ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endekslerini açıkladı.

Ekim ayında miktar endeksleri domateste 18, meyvede 46, sebzede 27 olurken; fiyat endeksleri domateste 2624, meyvede 3429, sebzede 2221 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda tüm gruplarda artış var

* Domates işlem miktarı aylık bazda yüzde 50,71 arttı, fiyat endeksi ise yüzde 47,10 yükseldi.

* Meyvede aylık işlem miktarı yüzde 6,14, fiyat endeksi yüzde 6,10 arttı.

* Sebze işlem miktarı yüzde 57,32, fiyat endeksi yüzde 23,12 yükseldi.

Son 7 yılın ekim ayları dikkate alındığında:

* Domates, hem miktar hem fiyat artışında üçüncü en yüksek artış kaydedildi.

* Meyvede artış sınırlı kaldı; hem miktar hem fiyat artışı son 7 yılın en düşük üçüncü seviyesi oldu.

* Sebze miktar endeksi artışı son 7 yılın en yüksek üçüncü değeri olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda tablo: Sebzede miktar arttı, fiyat düştü

* Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 10,49 düşerken, aynı dönemde sebze işlem miktarı yüzde 15,49 arttı.

* Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 51,88 artarken, işlem miktarı yüzde 5,57 geriledi.

* Domates fiyatı yıllık yüzde 8,44, domates miktarı yüzde 9,42 azaldı.

Borsa değerlendirmesinde, meyvede fiyat artışının düşen arzdan, sebzede fiyat gerilemesinin artan arzdan, domateste ise hem fiyat hem miktar düşüşünün piyasa dengesiyle ilişkili olduğuna dikkat çekildi.