Aralık ayında tavuk yumurtası üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı

Buna göre, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,0 azaldı.

Kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 18,4 oranında arttı.

Tavuk eti üretimi 237 bin 263 tona ulaştı

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7, tavuk eti üretimi ise yüzde 7,9 arttı.

Tavuk eti üretimi 237 bin 263 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,69 milyar adet olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 216 bin 754 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 9,5 oranında artarak 237 bin 263 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 714 milyon 131 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 1 milyar 687 milyon 940 bin adet oldu.

TÜİK'in 2024 yılı kasım ayına ilişkin açıkladığı verilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldığı, kesilen tavuk sayısının yüzde 5,6 ve tavuk eti üretiminin de yüzde 7,2 arttığı görülmüştü.