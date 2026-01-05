Aralık enflasyonu bugün açıklanıyor: Gözler yılın son verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 2025 yılının ikinci yarısına ait altıncı ve son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi de netleşmiş olacak.

Kasım ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Aynı ayda TÜFE’deki artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,91 seviyesinde kaydedilmişti.

İkinci yarıda aylık artışlar dikkat çekti

Yılın ikinci yarısında TÜFE artışları temmuzdan itibaren dalgalı bir seyir izledi. Buna göre enflasyon;

* Temmuz ayında yüzde 2,06

* Ağustos ayında yüzde 2,04

* Eylül ayında yüzde 3,23

* Ekim ayında yüzde 2,55

* Kasım ayında yüzde 0,87 oranında artış gösterdi.

Piyasalar ve maaş düzenlemeleri açısından kritik

Bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi, yıllık enflasyonun nihai seviyesini belirlemesinin yanı sıra, ücret artışları ve fiyatlama davranışları açısından da kritik önem taşıyor.