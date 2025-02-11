Artış devam ediyor: Aralık ayı Ciro Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 49,7 oranında arttı.

(Toplam ciro yıllık değişim oranı(%), Aralık 2024)

(Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Aralık 2024)



Toplam aylık ciro artışı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi ise yüzde 3,7 oranında arttı.

(Toplam ciro aylık değişim oranı(%), Aralık 2024)

(Ciro endeksleri aylık değişim oranları(%), Aralık 2024)



Kasım ayı ciro verileri

TÜİK'in kasım ayında açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 artmıştı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında ise aylık yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.