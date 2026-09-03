Asgari ücrette enflasyon kaybı büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Yılın başından bu yana fiyatlardaki artış ise yüzde 22,07 olarak hesaplandı.

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) açıklanan veriler sonrası raporunu yayımladı. 2005'ten bu yana genel fiyat düzeyinin 36,6 kat, gıda fiyatlarının ise 55,3 kat arttığı belirtildi.

Asgari ücrette 6 bin 196 TL'lik kayıp

Raporda, yüksek enflasyonun ücretlilerin satın alma gücünü aşındırmaya devam ettiği vurgulandı. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı Ağustos 2026 itibarıyla 6 bin 196 TL'ye ulaştı.

DİSK-AR, enflasyonun artış hızındaki yavaşlamanın fiyatların gerilediği anlamına gelmediğine işaret ederek, fiyat seviyelerindeki yükselişin özellikle düşük gelirli hanelerin geçim koşullarını zorlaştırdığını kaydetti.

En yüksek yıllık artış eğitimde

Ağustos itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek olduğu harcama grubu yüzde 53,44 ile eğitim oldu. Eğitim fiyatları aylık bazda da yüzde 8,62 ile en fazla artış gösteren grup olarak kayıtlara geçti. Aylık artışta eğitimi yüzde 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

Düşük gelirlilerin bütçesinde gıdanın payı daha yüksek

Bültende, enflasyonun gelir grupları üzerindeki etkisinin aynı olmadığına dikkat çekildi. En düşük gelirli yüzde 20'lik kesim toplam gelirin yüzde 6,4'ünü alırken, bu grubun harcamalarında gıdanın payı yüzde 29,2'yi buluyor.

En yüksek gelirli yüzde 20'lik kesim ise toplam gelirin yüzde 48'ini elde ederken, gıdanın harcamalarındaki payı yüzde 12,4 seviyesinde kalıyor. DİSK-AR, bu tablonun gıda fiyatlarındaki yükselişin düşük gelirli haneleri daha ağır etkilediğini gösterdiğini belirtti.

Raporda ayrıca düşük gelirli kesimlerin artan kira, konut ve ulaştırma giderleri nedeniyle gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.