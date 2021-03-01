ASO Başkanı Özdebir: Büyümenin kalitesini sanayi sektörü artırdı

Sanayinin son çeyrekte yüzde 10.3, yılın tamamında ise yüzde 2 ile büyümeye önemli katkı sağladığını bildiren Nurettin Özdebir, büyümenin kalitesini sanayi sektörünün artırdığını vurguladı. Pandeliyle zayıflayan hizmet sektörünün, normalleşme başladığında kademeli olarak büyümeye katkı sağlayacağını vurgulayan Özdebir, “Sağlıklı bir büyümeye ulaşabilmek için öncelikli olarak enflasyon ve cari açıkla mücadele etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yavaş büyüme performansına razı olup, gelecek dönemlerde kademeli bir büyüme rakamına ulaşmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir” dedi.

Başkan Özdebir, büyümenin küresel sermaye akımlarına dayandırılması yerine üretim ekonomisine dönüşme zorunluluğunun açıkça ortada olduğunun altını çizerek, “Türkiye ekonomisi ancak üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile sağlıklı bir büyümeye kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.