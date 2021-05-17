ATO Başkanı Gürsel Baran: "Destekler reel sektör için yeni bir enerji olacak"

Desteklerin kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için önemli bir dayanak taşıdığına değinen Baran, "Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu finansman desteği adımlarının atılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan’a ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a teşekkür ediyorum. Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.

Hibe desteği yanı sıra girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni nefes kredisi hazırlığının da reel sektör için yeni bir enerji olacağının altını çizen Baran, şunları söyledi:

“Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir" diye konuştu.