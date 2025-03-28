AVM ciro endeksindeki ivme kaybı şubatta da sürdü

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından hazırlana AVM Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, şubatta AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,5 arttı.

Ciro endeksi, Şubat 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 26,5 oranında artarak 3229 puana yükseldi.

Şubat 2025 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 39,05 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun altında olduğu görüldü.

"İvme kaybı Şubat’ta da sürmüş oldu"

Ekonomist Fatih Keresteci endeks rakamlarını yorumladı. Keresteci, AVM Ciro Endeksi'nin nominal olarak büyümesine rağmen, reel anlamda çift haneli bir daralma söz konusu olduğunu ifade etti:

"AVM ciro endeksi 2025 yılı Şubat ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,5 büyüdü. Ancak, TÜİK’in Şubat ayı yıllık TÜFE artışının yüzde 39,1 olduğu dikkate alınırsa reel anlamda çift haneli bir daralma söz konusu.

Tüketici ile ilgili öncü göstergelerin de teyit ettiği üzere alışveriş ekonomisinde 2025 ile başlayan ivme kaybı Şubat’ta da sürmüş oldu."

Keresteci ayrıca, ziyaretçi sayılarında hem ocak hem de geçen yılın şubat ayına göre çift haneli oranda bir düşüşün yaşandığını, 2022 yılı şubat ayından beri en düşük aylık endeks rakamının kaydedilmiş olduğunu ekledi.