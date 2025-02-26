AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, ocakta yıllık yüzde 35,9 arttı

AVM Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Endeks rakamlarını yorumlayan Ekonomist Fatih Keresteci, “AVM ciro endeksi 2025 yılı Ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 35.9 büyüdü. Ancak, TÜİK’in Ocak ayı yıllık TÜFE artışının yüzde 42.1 olduğu dikkate alınırsa reel anlamda 6.2 puanlık bir daralma söz konusu" ifadesini kullandı.

Keresteci, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici ile ilgili öncü göstergelerin de teyit ettiği üzere ocak ayında alışveriş ekonomisinde ciddi oranda bir ivme kaybı söz konusu olmuş. Bu tablonun bir benzerini, kuvvetle muhtemel TÜİK’in perakende ticaret verilerinden de görebileceğiz. Kategori bazında baktığımızda yiyecek-içecek ve giyim segmentlerinde yıllık bazda reel olarak anlamlı oranda bir değişim olmazken diğer kategorilerde net bir şekilde daralma kaydedilmiş. Ayakkabı, bu noktada yıllık bazda en olumsuz ayrışan kategori olarak ön plana çıkıyor. Aralık ile Ocak aylarını karşılaştırmak mevsimsellik nedeniyle hatalı olabileceğinden dolayı sadece yıllık bazda karşılaştırmalar yapmayı uygun gördük. Ziyaretçi sayılarında da Ocak’ta düşüş yaşanırken son 3 yılın en zayıf Ocak ayı performansı kaydedilmiş. Bu tablo bize diyor ki, tüketicinin satın alma gücündeki aşınma, alışveriş yapma eğilimine de olumsuz anlamda yansımış. Bununla birlikte, yeni yıl ile birlikte ürün ve hizmetlerin zamlanacağı beklentisi ile erkene çekilen alışverişler, Ocak’taki zayıf performansın da bir diğer nedeni olabilir.”