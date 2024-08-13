AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'ndeki artış enflasyonu aştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Haziran 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 75,6 oranında artarak 3493 puana yükseldi.

Haziran 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 71,60 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artış enflasyonun üzerinde oldu.