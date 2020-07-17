Avrupa Birliği'nde tüketici fiyatları yıllık yüzde 0.8 arttı

17 Temmuz 2020

Avrupa Birliği Resmi İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde tüketici fiyatları haziran ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 0.8 yükseldi.

Euro Bölgesi'ndeki artış ise aylık ve yıllık olarak yüzde 0.3 oldu. Euro Bölgesi'nde enflasyona en büyük katkı yüzde 3.2'lik artışla gıda, alkol ve tütün ürünlerinden gelirken, hizmetler enflasyonu yüzde 1.2 ve enerji dışı enflasyon yüzde 0.2 arttı.

Euro Bölgesi'nde en yüksek enflasyon artışı yüze 3.8 ile Porketiz'de görülürken, en düşük artış uüzde 2.2 ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde görüldü.