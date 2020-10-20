Avrupa Birliği'nin cari hesap fazlası 21,8 milyar euroya yükseldi
Avrupa Birliği'nin (AB) cari hesap fazlası ağustos ayında 19,94 milyar euroya yükseldi.
Avrupa merkez Bankası (ECB) verilerine göre, AB'nin ağustos ayı cari fazlası, temmuz ayındaki 16,95 milyar eurodan 2,99 milyar euro artarak, 19,94 milyar euroya yükseldi.
Ağustos ayına kadar geçen 12 ayda, AB'nin cari hesap fazlası GSYİH'nın yüzde 1,9'una düştü. AB'nin cari fazlası 2019 yılında GSYH'nın yüzde 2,2'si düzeyindeydi.
Cari hesap fazlasının GSYH karşısında azalmasının sebebi olarak, çoğunlukla hizmet ticareti gelirlerinin düşmesi ve yabancı yatırımlardan elde edilen kazançları da içeren gelir akışının düşmesi gösterildi.