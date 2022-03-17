Avrupa'da enflasyon rekor kırdı

Euro bölgesi tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında yıllık olarak yüzde 5,9'a yükselerek yüzde 5,8 olan beklentiyi aştı. Bu oran Euro Bölgesi'nde tüm zamanların en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon Şubat'ta aylık olarak yüzde 0,9 arttı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık olarak yüzde 2,9 ile beklentilere paralel olarak arttı.