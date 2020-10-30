Avrupa'da rekor büyüme

30 Ekim 2020

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 9,4 olan beklentiyi aşarak, yüzde 12,7 büyüdü. Avrupa Birliği ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 12,1 büyüdü. Her iki ekonomik büyüme verisi de son 25 yılın en büyük ekonomik büyümesi olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği ekonomileri üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 daraldı.

En büyük ekonomik büyüme yüzde 18,2 ile Fransa'da görülürken, en zayıf büyüme yüzde 3,7 ile Litvanya'dan geldi.

Eurostat'ın açıkladığı bir diğer veri olan Euro Bölgesi tüketici fiyatları ise ekim ayında yıllık yüzde 0,3 azaldı. Enerji fiyatları aylık yüzde 0,2 azalışla, yüzde negatif 8,2 düzeyinden negatif yüzde 8,4 düzeyine geriledi. Diğer yandan gıda, tütün ve alkol fiyatları aylık yüzde 0,2 artışla yüzde 2 düzeyine yükseldi.

Euro Bölgesi ülkeleri arasında en düşük enflasyon yüzde negatif 2 ile Yunanistan'da görüldü.

Diğer yandan Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik oranı aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,8 artışla yüzde 8,3 düzeyine yükseldi. Avrupa Birliği işsizlik oranı ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,9 artışla yüze 7,5 düzeyine yükseldi.