Aylık gıda enflasyonu haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. TÜİK verilerinden önce TEPAV haziran ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Haziran 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı %1,72 olarak hesaplandı. Kurban Bayramı nedeniyle haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünlerde baklava ve kağıtlı şeker bulunurken patates ve bazı yumru bitkiler haricindeki sebzeler ile tavuk eti ve yumurtada da fiyat düşüşleri gerçekleşti. Taze meyveler, çarliston biber, salatalık gibi sebzeler ile kabuklu yemişlerde ise bir önceki aya göre yüksek fiyat artışları gözlendi.

TEGE ile on aylık birikimli gıda enflasyonunu %52,02 hesaplanırken ÜGE-Gıda (İTO) ile %51,24, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %55,57 ölçüldü.

1-30 Haziran 2024 dönemi için 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu ÜGE-Gıda (İTO) ile %2,66, Türk-İş ile %0,05 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından ise henüz veri açıklanmadı."