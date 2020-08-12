B. Krallık ekonomisi haziranda beklenti altında daraldı

12 Ağustos 2020



Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde, yüzde 22,4 daralma beklentisine karşın, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 daraldı.

Birleşik Krallık'ın ticaret dengesi haziran ayında, mayıs ayındaki 4,3 milyar sterlinlik fazla sonrasına, 5,3 milyar sterlin fazla verdi.

Toplam iş yatırımları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 31,4 azalırken, yüzde 0,1'lik beklentinin çok üstünde açıklandı. İş yatırımları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 azaldı, beklenti azalışın yüzde 0,8 düzeyinde olmasıydı.

Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 9,3 artarken, yıllık yüzde 12,5 daraldı. Aylık artış beklentiyi aşarken, yıllık düşüş beklentilerin altında kaldı.

İmalat sektöründe üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalırken, inşaat sektöründe ise ise üretim yıllık yüzde 24,8 azaldı.

Hizmet sektöründe üretim haziranda yıllık yüzde 17,1 azaldı.