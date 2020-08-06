B. Krallık inşaat PMI temmuzda yükseldi

06 Ağustos 2020

Birleşik Krallık inşaat satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, 57 puanlık beklenti üzerinde yükselerek 58,1 puan olarak açıklandı.

Endekste görülen artışa en büyük katkı, 2014 yılının eylül ayından bu yana en büyük büyümeyi gösterek konut inşaatlarından geldi. Ticari inşaatlar da haziran ayına göre hafif artış gösterdi. açıklanan veriler ayrıca yeni siparişlerde şubat ayından bu yana en büyük artışa işaret ederken, istihdamda düşüş devam etti.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Tim Moore inşaat firmalarının temmuz aynda toparlanma yolunda bir adım daha attığını ve konut inşaatlarının son beş yılın en büyük büyümesine katkıda bulunduğunu ifade etti ve ekledi, "İnşaat sektöründeki yeni çalışmaların boru hattı ve marjlar üzerindeki yoğun baskısı ile ilgili endişeler açıklanan temmuz ayına dair istihdam sayısındaki keskin düşüşü açıklıyor."