Bakan Bolat: Enflasyon düşmeye, yatırım, üretim ve istihdam artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak'ta aylık yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde artan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta yüzde 2,27 yükseldi.

Bakan Bolat, X üzerinden enflasyon verisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2025 yılı şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düştü.



Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 oldu.

İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini gösteriyor.

Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecek. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağladı.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

"Program meyvelerini veriyor"

Uygulamakta olduğumuz Program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etti. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara geriledi. Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürüyor.

• TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan geriledi.

• Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

• Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11 oldu.

• İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75 olurken taze sebze ve meyvede yıllık enflasyon bir önceki aya göre 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 oldu.

• Enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,0 puan gerileyerek yüzde 23,16 olurken temel mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 oldu.

• Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21 oldu.

• Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59,78 oldu.

• Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." (İHA)